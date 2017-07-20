Экономика

10:17 20.07.2017

Запорожская АЭС подключила блок №5 к энергосети

Запорожская атомная электростанция (АЭС) 20 июля в 04:25 подключила к энергосети пятый блок после завершения среднего планового ремонта, сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, по состоянию на утро четверга в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС – 155-е сутки среднего планового ремонта, на блоке на блоке №4 Ривненской АЭС – 16-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Южно-Украинской АЭС – 15-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 6-е сутки текущего ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по советскому проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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