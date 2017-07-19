Процесс завершения корпоратизации "Укрзализыци" разблокирован – Балчун

Процесс завершения корпоратизации ПАО "Укрзализныця" разблокирован и вскоре может быть завершен, сообщил глава ПАО Войцех Балчун.

"Сегодня акции АО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал" зачислены на счет в ценных бумагах ПАО "Укрзализныця" в депозитарном учреждении - в АО "Ощадбанк". А вчера с Мининфраструктуры подписали акт приема-передачи акций. Таким образом завершена более чем полуторагодовалая эпопея по передаче этих акций в уставный капитал УЗ", - написал он на своей странице в сети Facebook

По его словам, это последний из семи акционерных обществ-заводов, акции которых вносятся в уставный капитал ПАО "Укрзализныця".

"Теперь получили возможность для выпуска акций и завершения корпоратизации общества. Неотложность такого шага неоднократно подчеркивал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Это мощный позитивный сигнал для рынка, говорит эффективные изменения в компании", - резюмировал В.Балчун.