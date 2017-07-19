Грузия в 2017г ожидает роста экспорта вина в 1,4 раза

Грузия по итогам 2017 года ожидает рекордного объема экспорта натурального виноградного вина - порядка 70 млн бутылок (емкостью 0,75 литра), заявил министр сельского хозяйства республики Леван Давиташвили на пресс-конференции в среду.

"Со времени обретения Грузией независимости, наибольший объем экспорта вина был зафиксирован в 2014 году - около 60 млн бутылок. По нашему прогнозу, в нынешнем году этот показатель будет значительно превышен. Мы думаем, что экспорт вина приблизиться к 70 млн бутылок", - сказал Л.Давиташвили.

Как сообщалось, Грузия в 2016 году экспортировала около 50 млн бутылок виноградного вина (на 38% больше, чем годом ранее).

В январе-июне 2017 года Грузия экспортировала 31,5 млн бутылок натурального виноградного вина, что на 59,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка от экспорта вина, который осуществлялся в 44 стран, увеличилась на 51% - до $70,5 млн.