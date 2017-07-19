Украина с начала 2017/2018 МГ экспортировала 1,25 млн тонн зерновых

Украина с начала 2017/2018 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 19 июля 2017 года экспортировала 1,253 млн тонн зерновых.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в cреду, к настоящему времени экспортировано около 194 тыс. тонн пшеницы, 370 тыс. тонн ячменя, 689 тыс. тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 2,9 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2016/2017 МГ (июль-июнь), по предварительным данным, экспортировала 43,8 млн тонн зерновых.