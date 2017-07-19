Экономика

18:52 19.07.2017

"Белоруснефть" выполнит бурение 4-х скважин для "ДТЭК Нефтегаза"

ПО "Белоруснефть" признано победителем тендера "ДТЭК Нефтегаз" на бурение четырех эксплуатационных скважин на Семиренковском газоконденсатном месторождении в Украине, говорится в сообщении ПО.

В пресс-релизе отмечается, что в последнее время заметно активизировалась деятельность "Белоруснефти" в Украине с привлечением украинского дочернего предприятия ООО "Сервис Ойл". В частности, завершается выполнение контракта на проведение 50 операций гидроразрыва пласта в Полтавской области для ПАО "Украгазвыдобування".

Кроме того, компания напомнила, что в ближайшее время специалисты "Белоруснефти" начнут в Украине работы по сейсморазведке. В том числе по контракту с компанией "Надра-Геоинвест" планируется провести сейсморазведку 3D в объеме 100 кв. км с обработкой и интерпретацией данных, для ПАО "Укргазвыдобування" - сейсморазведку 3D в объеме 390 кв. км.

В пресс-релизе отмечается, что "Белоруснефть" стала победителем по двум из четырех лотов тендера ПАО "Укргазвыдобування" на выполнение работ с применением колтюбинга.

Как сообщалось ранее, все скважины Семиренковского газоконденсатного месторождения в Полтавский области - наклонно-направленные, глубина - от 5,5 тыс. до 5,7 тыс. метров, сроки работ - 2017-2019 годы. Согласно тендерной документации, условия соответствуют стандартам IADC (International Association of Drilling Contractors): самостоятельное управление заказчиком буровыми сервисами по принципам IDS (Integrated Drilling Services), выполнение бурения по "суточной ставке", соблюдение международных требований к договорной документации.

"ДТЭК Нефтегаз" - операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов "ДТЭК Нефтегаз" входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", ведущие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

ПО "Белоруснефть" входит в состав государственного концерна "Белнефтехим", ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, а также работает в других странах. Дочернее предприятие "Белоруснефти" в Украине - ООО "Сервис Ойл" было образовано в 2012 году.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Полиция Киева разыскивает преступника, средь бела дня ограбившего финучреждение

Украина не импортирует газ из РФ уже 600 дней

Кабмин предлагает проиндексировать акцизы на алкоголь и сигареты

НБУ упростил условия покупки валюты для ряда операций

Интеграция ОЭС Украины с ENTSO-E может снизить цены на э/э в стране на 20-30%

ПОСЛЕДНЕЕ

Грузия в 2017г ожидает роста экспорта вина в 1,4 раза

Украина с начала 2017/2018 МГ экспортировала 1,25 млн тонн зерновых

Рынок акций Украины в среду еще немного вырос

Dragon Capital собрала более 59% голосов за поглощение DUPD, оферта стала безусловной

Арбитраж в Гааге обязал РФ выплатить 5,4 млн евро Нидерландам за задержание судна "Гринпис"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Брюки мужские
РЕКЛАМА