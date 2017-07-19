Экономика

18:47 19.07.2017

Оборот розничной торговли Украины в январе-июне вырос на 7,3%

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе-июне 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики в среду.

Как сообщает Госстат, в июне по сравнению с маем текущего года этот показатель уменьшился на 1,9%, а по сравнению с июнем-2016 – увеличился на 9%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-июне 2017г. зафиксирован в Закарпатской (на 20,9%), Винницкой (на 16,9%), Одесской (на 13,8%), Сумской (на 10,2%), Львовской (на 9,2%) областях и г.Киеве (на 8,7%).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Полиция Киева разыскивает преступника, средь бела дня ограбившего финучреждение

Украина не импортирует газ из РФ уже 600 дней

Кабмин предлагает проиндексировать акцизы на алкоголь и сигареты

НБУ упростил условия покупки валюты для ряда операций

Интеграция ОЭС Украины с ENTSO-E может снизить цены на э/э в стране на 20-30%

ПОСЛЕДНЕЕ

Грузия в 2017г ожидает роста экспорта вина в 1,4 раза

Украина с начала 2017/2018 МГ экспортировала 1,25 млн тонн зерновых

Рынок акций Украины в среду еще немного вырос

Dragon Capital собрала более 59% голосов за поглощение DUPD, оферта стала безусловной

Арбитраж в Гааге обязал РФ выплатить 5,4 млн евро Нидерландам за задержание судна "Гринпис"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс юа
РЕКЛАМА