Минэнергоугля планирует юридические действия в отношении турецких компаний – покупателей угля с НКТ

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует юридические действия в отношении турецких компаний – покупателей угля с временно неподконтрольных властям Украины территорий (НКТ), заявил глава ведомства Игорь Насалик журналистам в Киеве в среду.

"Министерство обратилось в посольства восьми стран, где мог бы, предварительно, реализовываться уголь из зоны АТО. Сейчас самой проблематичной точкой является Турция … мы дополнительно работаем с нашим посольством в Турции и официально в отношении компаний, по которым подтверждено получение этого угля, мы будем реализовать через юридические формы, чтобы этого не происходило", - сказал он.

Как сообщалось, энергохолдинг ДТЭК фиксирует попытки незаконной продажи угля с шахт, расположенных на временно не подконтрольных властям Украины территориях (НКТ) в Турцию и Испанию.

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