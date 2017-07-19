Украина не импортирует газ из РФ уже 600 дней

НАК "Нафтогаз Украины" не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" уже 600 дней - с 26 ноября 2015 года (http://utg.ua/still-alive), закупая ресурс исключительно на западной границе страны.

Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", по состоянию на 17 июля 2017 года газ импортировался в суточном режиме 36,203 млн куб. м (Словакия – 23,712 млн куб. м, Венгрия – 8,239 млн куб. м, Польша – 4,252 млн куб. м).

Как сообщалось, Украина в январе-июне 2017 года увеличила импорт природного газа в 2,3 раза (на 3 млрд 953,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 6 млрд 961,2 млн куб. м. В том числе со стороны Словакии в январе-июне-2017 было импортировано 5 млрд 645,6 млн куб. м, Венгрии – 739,3 млн куб. м, Польши – 576,3 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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