Кабмин предлагает проиндексировать акцизы на алкоголь и сигареты

Правительство Украины предлагает Верховной Раде повысить в 2017 году ставки акцизного сбора на 11,2% на алкогольные напитки и табачные изделия в рамках предусмотренной Налоговым кодексом ежегодной процедуры индексации акцизов.

Соответствующий проект закона Кабинет министров утвердил в ходе заседания в среду.

Документ, в частности, предполагает, что акциз на пиво будет увеличен с 2,78 грн/литр до 3,09 грн/литр, спирт – с 126,96 грн/литр до 141,18 грн/литр 100%-го спирта, крепленые виноградные вина – с 8,02 грн/литр до 8,92 грн/литр, игристые вина – с 11,65 грн/литр до 12,95 грн/литр.

Согласно поддержанному в среду парламентом законопроекту, акциз на сигареты по специфичной ставке может возрасти на 11,2% - до 495,46 грн за 1 тыс. шт. без повышения адвалорной ставки (12%).

Кроме того, правительство также предлагает повысить на прогнозированный индекс потребительских цен в 2017 году (11,2%) рентную плату за пользование радиочастотным ресурсом и экологический налог.

Ставку рентной платы, не связанной с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды, лесных ресурсов предлагается повысить на прогнозируемый уровень индекса цен производителей промышленной продукции в 22017 году - 16,8%.