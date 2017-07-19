Экономика

15:57 19.07.2017

Кабмин предлагает проиндексировать акцизы на алкоголь и сигареты

Правительство Украины предлагает Верховной Раде повысить в 2017 году ставки акцизного сбора на 11,2% на алкогольные напитки и табачные изделия в рамках предусмотренной Налоговым кодексом ежегодной процедуры индексации акцизов.

Соответствующий проект закона Кабинет министров утвердил в ходе заседания в среду.

Документ, в частности, предполагает, что акциз на пиво будет увеличен с 2,78 грн/литр до 3,09 грн/литр, спирт – с 126,96 грн/литр до 141,18 грн/литр 100%-го спирта, крепленые виноградные вина – с 8,02 грн/литр до 8,92 грн/литр, игристые вина – с 11,65 грн/литр до 12,95 грн/литр.

Согласно поддержанному в среду парламентом законопроекту, акциз на сигареты по специфичной ставке может возрасти на 11,2% - до 495,46 грн за 1 тыс. шт. без повышения адвалорной ставки (12%).

Кроме того, правительство также предлагает повысить на прогнозированный индекс потребительских цен в 2017 году (11,2%) рентную плату за пользование радиочастотным ресурсом и экологический налог.

Ставку рентной платы, не связанной с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды, лесных ресурсов предлагается повысить на прогнозируемый уровень индекса цен производителей промышленной продукции в 22017 году - 16,8%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина не импортирует газ из РФ уже 600 дней

НБУ упростил условия покупки валюты для ряда операций

Кабмин не разрешил "Нафтогазу" повысить цены на газ для населения

Wizz Air отменяет плату за ручную кладь

Гройсман назвал ключевые приоритеты на 2-е полугодие

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэнергоугля планирует юридические действия в отношении турецких компаний – покупателей угля с НКТ

Правительство утвердило ожидаемые показатели работы НС "Нафтогаза Украины"

Правительство уполномочило Минфин пролонгировать соглашение с ЕИБ о кредите на EUR200 млн на восстановление Украины

Интеграция ОЭС Украины с ENTSO-E может снизить цены на э/э в стране на 20-30% - Ковальчук

BHP Billiton намерен развивать бизнес по добыче сланцевой нефти в США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа женских джинсов
РЕКЛАМА