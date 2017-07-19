Экономика

15:52 19.07.2017

Правительство уполномочило Минфин пролонгировать соглашение с ЕИБ о кредите на EUR200 млн на восстановление Украины

Кабинет министров уполномочил Министерство финансов на пролонгацию соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о привлечении EUR200 млн финансирования для реконструкции разрушенной во время военных действий инфраструктуры, а также для разрешения проблем переселенцев.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект распоряжения принят правительством на заседании в среду без обсуждения.

Согласно пояснительной записке, по состоянию на 1 января 2017 года Украина выбрала только EUR15 тыс. кредита. При этом, условия соглашения предусматривают, что Украина может подавать заявки на привлечение денег до 31 декабря 2016 года. Соответствующим письмом стороны намерены перенести дату по резервированию кредитов и последнюю дату перераспределения денег на 31 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что соглашение о выделении кредита на EUR200 млн по "Чрезвычайной кредитной программе для восстановления Украины" подписали 22 декабря 2014 года в Киеве премьер-министр Украины Арсений Яценюк и вице-президент ЕИБ Ласло Баранья. Совет директоров банка утвердил проект соглашения 16 декабря, тогда как украинское правительство одобрило его своими распоряжениями 19 декабря 2014 года.

По сообщению ЕИБ, целью кредита, заемщиком по которому выступает государство, является удовлетворение краткосрочных потребностей пострадавших районов, находящихся под контролем правительства Украины, обеспечение базовых инфраструктурных потребностей для вынужденных переселенцев в других регионах.

Президент Украины Петр Порошенко 10 апреля текущего года внес проект закона о ратификации данного соглашения в Верховную Раду, а 22 апреля парламент ратифицировал его 263 голосами.

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