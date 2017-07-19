Экономика

15:34 19.07.2017

НБУ упростил условия покупки валюты для ряда операций

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках дальнейшей либерализации валютного регулирования упростил условия и порядок покупки и перечисления иностранной валюты для ряда операций, сообщается на веб-сайте центробанка.

Упрощен, в частности, порядок покупки и перечисления иностранной валюты по операциям иностранных инвесторов с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В том числе, урегулированы случаи проведения операций с ОВГЗ, которые были получены иностранными инвесторами путем конвертации депозитарных расписок, выпущенных на ОВГЗ иностранным банком.

Помимо этого, если расчеты по осуществлению иностранной инвестиции и дальнейшего ее возвращения проводятся через один банк, клиенту разрешено подавать упрощенный пакет документов, являющихся основанием для проведения этих операций.

Нацбанк также унормировал случаи покупки валюты для операций, связанных с выполнением резидентом-гарантом (поручителем) обязательств в иностранной валюте вместо резидента-должника перед нерезидентом по внешнеэкономическому договору и перед уполномоченным банком по кредитному договору в иностранной валюте.

"Такие шаги не приведут к нестабильности на валютном рынке, в то же время позволят облегчить осуществление операций по экспорту/импорту капитала и усовершенствовать нормативно-правовую базу НБУ", - отмечено в сообщении.

Соответствующие изменения закреплены постановлением правления НБУ "О внесении изменений в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой" №65 от 18 июля 2017 года, которое вступает в силу с 20 июля.

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