Экономика

15:10 19.07.2017

Интеграция ОЭС Украины с ENTSO-E может снизить цены на э/э в стране на 20-30% - Ковальчук

Интеграция объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с энергосистемой континентальной Европы (ENTSO-E) создаст предпосылки для снижения цены на электроэнергию в стране, сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

По его словам, согласно европейской статистике, объединение энергосистем и рынков приводит к падению цен на 20-30% в интегрировавшейся стране на момент присоединения. "Чем быстрее мы присоединимся к европейскому объединению, тем быстрее получим настоящие рыночные условия", - цитирует пресс-служба НЭК слова В.Ковальчука.

Глава "Укрэнерго" напомнил, что для выполнения каталога требований по присоединению к ENTSO-E стране отведено пять лет. При этом на момент возможной синхронизации электроэнергетическая сфера Украины уже несколько лет может функционировать в условиях новой модели рынка электроэнергии, полноценное введение которой запланировано с 2019 года.

"Чем быстрее мы присоединимся к европейскому объединению, тем быстрее получим настоящие рыночные условия", - подчеркнул В.Ковальчук.

Глава НЭК также отметил, что интеграция с ENTSO-E позволит стране избавиться зависимости от России в электроэнергетике. Он напомнил, что Украина уже имеет негативный опыт не предоставления РФ аварийной помощи в критические для стабильности ОЭС страны дни под предлогом разных технических причин, несмотря на имеющееся соглашение.

"Соответствие европейским требованиям только улучшит качество электроэнергии в Украине и стабильность нашей энергосистемы, обеспечит нам возможность независимо от России регулировать частоту. Кроме того, это реальный шаг в направлении усиления безопасности поставок электроэнергии", - резюмировал он.

Как сообщалось, соглашение об условиях будущего объединения энергосистемы Украины с ENTSO-E состоит из трех основных частей: каталога требований, безусловное выполнение которых необходимо для принятия решения об объединении энергосистем, а также перечня необходимых дополнительных исследований и дорожной карты.

"Укрэнерго" на сегодня оценивает технологическую готовность ОЭС Украины по присоединению к ENTSO-E в 15%, а уровень имплементации и гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами – в 5% при существующей степени интегрированности систем в 10%. Доведение этих условий до 99-100%-го уровня запланировано через пять лет.

При этом существующий технический возможный объем обмена мощности между ОЭС Украины с ENTSO-E планируется увеличить с 885 МВт до 2200 МВт через пять лет и до 4000 МВт – через 10 лет.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году и объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входят 41 системных операторов из 34 стран.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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