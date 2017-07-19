BHP Billiton намерен развивать бизнес по добыче сланцевой нефти в США

BHP Billiton, крупнейший горнодобывающий концерн мира, намерен и дальше развивать бизнес по добыче сланцевой нефти и газа в США, несмотря на критику инвесторов.

Как говорится в заявлении компании, в текущем финансовом году, который стартовал 1 июля, она намерена удвоить число действующих скважин на сланцевых месторождениях в Штатах, до 10 единиц, потратив на это $1,2 млрд.

Ожидается, что эти меры приведут к росту добычи сланцевых энергоносителей на 35% после снижения на 13% в минувшем фингоду.

Ранее ряд акционеров BHP, включая Elliott Management Corp. и Tribeca Investment Partners, публично призвали компанию продать американские нефтяные активы и отказаться от листинга в Австралии, сохранив присутствие только на Лондонской фондовой бирже.

Также BHP сообщил о росте производства железной руды в минувшем фингоду на 4%, до 231 млн тонн, и спрогнозировал снижение показателя на 3-5% в текущем фингоду. Производство коксующегося угля, наоборот, упало на 6%, до 40 млн тонн, и в этом году ожидается рост производства на 10-15%. Компания увеличила производство термального угля на 7%, до 29 млн тонн, и ожидает сохранения показателя в этом году или его роста на 3%.

Добыча меди рухнула на 16% в 2017 фингоду, до 1,33 млн тонн, из-за забастовок на шахте Escondida в Чили, однако в этом году компания прогнозирует восстановление добычи на 25-35%.