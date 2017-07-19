Экономика

14:55 19.07.2017

Правительство утвердило финплан Одесского порта на 2017 г. с чистой прибылью около 261 млн грн

Кабинет министров Украины в среду утвердил финансовый план государственного предприятия "Одесский морской торговый порт" на 2017 год с ожидаемой чистой прибылью в размере 260,6 млн грн, что на 14% меньше, чем фактический показатель в 2016 году.

Согласно финплану, который имеется в распоряжении информационного агентства "Интерфакс-Украина", чистый доход от реализации продукции на 2017 год составляет 471,7 млн грн, что на 10,5% меньше, чем фактический показатель в 2016 году.

Показатель EBITDA в 2017 году планируется обеспечить на уровне 253 млн грн, рентабельность EBITDA ожидается на уровне 53,6%, что на 28,3 процентных пункта меньше, чем в финансовом плане на 2016 год.

Объем капитальных инвестиций в 2017 году планируется на уровне 124 млн грн, при их полном отсутствии в 2016 году.

На уплату обязательных платежей в госбюджет предусмотрено 404 млн грн.

Одесский порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии – более 8 км.

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Интерфакс-Украина
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