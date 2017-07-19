"Мрия" в І пол.-2017г увеличила операционную выручку в 4,6 раза

Операционная выручка агрохолдинга "Мрия" в январе-июне 2017 года увеличилась в 4,6 раза - до $24,7 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Согласно сообщению на сайте компании, операционная выручка от продаж сельхозпродукции за отчетный период составила $21 млн против $3,2 млн в первом полугодии 2016 года. За январь-июнь 2017 года "Мрия" реализовала пшеницы на $7,2 млн, подсолнечника - на $6 млн, кукурузы - на $3 млн, других сельхозкультур - на $4,8 млн.

Весенняя посевная кампания 2017 года обошлась "Мрие" в $14,2 млн. Для уборки ранних зерновых компания использует 500 едениц сельхозтехники.

Инвестиции компании в первом полугодии составили $4 млн и были приимущественно направлены на приобретение новой сельхозтехники и обслуживание лизинговых програм.

До конца августа компания намерена завершить имплементацию договоренностей с Укргазбанком в рамках реструктуризации задолженности.

Согласно сообщению, за отчетный период были открыты дела о банкротстве ООО "Мрия-Лизинг" и ООО "Мрия Центр".

Компания намерена осуществить продажи по форварным контрактам кукурузы, сои и рапса международным трейдерам, подсолнечник реализовать украинским переработчикам.

В июле земельный банк "Мрии" сократился на 3 тыс. га в рамках его оптимизации.

Как сообщалось, агрохолдинг "Мрия" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодняшний день его земельный банк составляет 180 тыс. га, расположенных в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Выращивает пшеницу, подсолнечник, картофель, кукурузу, сою, рапс, ячмень, горох, гречиху и сорго. Элеваторные мощности компании оцениваются в 600 тыс. тонн.

В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 года операционный контроль над ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который в настоящее время составляет $1,1 млрд.

По факту мошенничества возбужден ряд уголовных дел. Сын Ивана Гуты – Николай объявлен в розыск по линии Интерпола.