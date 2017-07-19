Экономика

14:40 19.07.2017

Правительство утвердило концепцию развития сельских территорий

Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития сельских территорий, реализация которой обеспечит улучшение качества жизни и экономического благополучия сельского населения.

Согласно решению, поддержанному на заседании правительства в среду, концепция будет способствовать реализации мероприятий, направленных на реформирование системы управления развитием сельских территорий, активизации инициативности и ответственности сельских территориальных общин в регионах, повышению занятости в селах.

Среди утвержденных в концепции мероприятий – предоставление господдержки для индивидуального жилищного строительства в селе, развитие сети заведений здравоохранения и улучшение медобслуживания, разработка и утверждение местных программ развития физической культуры и спорта, разработка региональных программ возобновления и сохранения культурного и исторического наследия территориальных общин сел и обеспечение их финансирования, возобновление и модернизация инженерных сетей и водоочистных сооружений и др.

Выполнение плана мероприятий будет осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов.

Центральные и местные органы исполнительной власти ежегодно до 1 апреля обязаны информировать Министерство аграрной политики и продовольствия о состоянии исполнения утвержденных мероприятий для подачи до 15 апреля Кабмину обобщенной информации.

Согласно пояснительной записке, результатом выполнения плана мероприятий предусматривается увеличение до 1 млн рабочих мест в селах.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

НБУ упростил условия покупки валюты для ряда операций

Кабмин не разрешил "Нафтогазу" повысить цены на газ для населения

Wizz Air отменяет плату за ручную кладь

Гройсман назвал ключевые приоритеты на 2-е полугодие

Товарооборот между Украиной и Японией в 2017 году вырос на 40%

ПОСЛЕДНЕЕ

Интеграция ОЭС Украины с ENTSO-E может снизить цены на э/э в стране на 20-30% - Ковальчук

BHP Billiton намерен развивать бизнес по добыче сланцевой нефти в США

Правительство утвердило финплан Одесского порта на 2017 г. с чистой прибылью около 261 млн грн

"Мрия" в І пол.-2017г увеличила операционную выручку в 4,6 раза

Цены на нефть растут в ожидании данных о запасах в США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog9728.html
РЕКЛАМА