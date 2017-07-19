Правительство утвердило концепцию развития сельских территорий

Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития сельских территорий, реализация которой обеспечит улучшение качества жизни и экономического благополучия сельского населения.

Согласно решению, поддержанному на заседании правительства в среду, концепция будет способствовать реализации мероприятий, направленных на реформирование системы управления развитием сельских территорий, активизации инициативности и ответственности сельских территориальных общин в регионах, повышению занятости в селах.

Среди утвержденных в концепции мероприятий – предоставление господдержки для индивидуального жилищного строительства в селе, развитие сети заведений здравоохранения и улучшение медобслуживания, разработка и утверждение местных программ развития физической культуры и спорта, разработка региональных программ возобновления и сохранения культурного и исторического наследия территориальных общин сел и обеспечение их финансирования, возобновление и модернизация инженерных сетей и водоочистных сооружений и др.

Выполнение плана мероприятий будет осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов.

Центральные и местные органы исполнительной власти ежегодно до 1 апреля обязаны информировать Министерство аграрной политики и продовольствия о состоянии исполнения утвержденных мероприятий для подачи до 15 апреля Кабмину обобщенной информации.

Согласно пояснительной записке, результатом выполнения плана мероприятий предусматривается увеличение до 1 млн рабочих мест в селах.