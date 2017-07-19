Расчеты МЭРТ показывают необходимость повышения цены на газ для населения на 19%

Расчеты Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины, проведенные в соответствии с нормами постановления Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, показывают необходимость повышения цены на газ, отпускаемый НАК "Нафтогаз Украины" в рамках специальных обязательств (PSO), с 1 октября на 19% - до 5873 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС).

Соответствующие данные содержатся в пояснительной записке к проекту распоряжения правительства "Об утверждении финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" на 2017 год", текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В то же время первый вице-премьер Степан Кубив перед утверждением финансового плана НАК предложил скорректировать показатели его доходной части, с учетом цен, действующих на 1 апреля 2017 года, что может означать отказ от увеличения цен на газ для населения.

"Есть предложение, когда мы утверждаем этот план НАК вместе с МЭРТ, Минэнергоугля и Минфином, скорректировать показатели доходной части финансового плана на 2017 год в соответствии с действующими ценами на 1 апреля 2017 года", - отметил вице-премьер на заседании правительства в среду.

Согласно нормам постановления Кабинета министров №187, повышение цен на газ, отпускаемый в рамках PSO, должно было повлечь за собой и увеличение цены закупки газа у ПАО "Укргзвыдобування" с 1 октября на 19% - до 5760 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС).

Средневзвешенная цена закупки импортного природного газа рассчитана МЭРТ на уровне $245 за 1 тыс. куб. м (курс – 27,6 грн за доллар)

Как сообщалось, сейчас "Нафтогаз" реализует газ для нужд населения по цене 4942 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, тарифов на транспортировку и распределение, торговой надбавки поставщика по PSO).

При этом закупка газа у "Укргазвыдобування" осуществляется по цене 4849 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС).