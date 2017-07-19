Технология электронной идентификации Mobile ID будет внедрена в Украине до конца года

Внедрение мобильными операторами технологии электронной идентификации Mobile ID может произойти до конца 2017 года, прогнозирует премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я думаю, что в этом году мы расширим возможности мобильной идентификации Mobile ID. Мы работаем над этим вопросом. Я думаю, что в этом году мы выйдем на соответствующие решения", - сказал он во время заседания Кабмина в среду.

Ранее, В.Гройсман призывал всех мобильных операторов к созданию идентичной системы, которая будет одинаково понятно функционировать по отношению к пользователю, а также подчеркивал готовность правительства обеспечить правовую поддержку - сформировать пакет необходимых законодательных инициатив для реализации вопроса мобильной идентификации.

Как сообщалось, с помощью технологии Mobile ID пользователи мобильной связи смогут ставить электронные подписи к документам, осуществлять оплату услуг, получать доступ к защищенным электронным документам с помощью своего мобильного телефона.

Mobile ID предусматривает построение инфраструктуры взаимодействия между сетями мобильных операторов, центрами сертификации ключей та различными порталами электронного взаимодействия с гражданами путём предоставления в пользование владельцам мобильных телефонов специальных SIM-карт со встроенными алгоритмами идентификации. Начиная с 2000 года, подобные сервисы внедрены в большинстве стран ЕС, а также в Молдове, Азербайджане, Литве, Латвии, Эстонии и Казахстане.