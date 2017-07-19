Экономика

12:57 19.07.2017

Правительство передало Минкультуры права управления "Одесской киностудией"

Кабинет министров Украины передал права управления частным акционерным обществом "Одесская киностудия" Министерству культуры.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Кабмин согласился с предложением Министерства экономического развития и торговли Украины о передаче Минкультуры полномочий по управлению корпоративными правами государства в отношении "Одесской киностудии".

Фонду государственного имущества поручено осуществить передачу в управление Минкультуры пакета акций киностудии, который принадлежит государству – 50% + 1 акция.

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