Правительство передало Минкультуры права управления "Одесской киностудией"

Кабинет министров Украины передал права управления частным акционерным обществом "Одесская киностудия" Министерству культуры.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Кабмин согласился с предложением Министерства экономического развития и торговли Украины о передаче Минкультуры полномочий по управлению корпоративными правами государства в отношении "Одесской киностудии".

Фонду государственного имущества поручено осуществить передачу в управление Минкультуры пакета акций киностудии, который принадлежит государству – 50% + 1 акция.