Экономика

12:55 19.07.2017

Кабмин увеличил пропорцию распределения ЕСВ в пользу Пенсионного фонда

Кабинет министров Украины изменил пропорцию распределения единого социального взноса (ЕСВ) между фондами общеобязательного социального страхования и Пенсионным фондом Украины в пользу последнего.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Согласно имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" проекту решения, Кабмин увеличил пропорцию распределения ЕСВ в пользу Пенсионного фонда на 1,7766% - до 85,6215%.

При этом правительство сократило долю ЕСВ, направляемый на соцстрахование на случай безработицы, - до 5,2313%; соцстрахования в связи с временной утратой трудоспособности и соцстрахование от несчастного случая на производстве – до 9,1472%.

Предполагается, что таким образом удастся увеличить поступления в Пенсионный фонд на 19,9 млрд грн до конца 2017 года, а за счет общего увеличения поступлений ЕСВ, бюджеты фондов соцстраха останутся на том же уровне.

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Интерфакс-Украина
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