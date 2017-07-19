Экономика

12:48 19.07.2017

Гройсман назвал ключевые приоритеты на 2-е полугодие

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что ключевыми приоритетами Кабинета министров Украины на второе полугодие 2017 года являются пенсионная, образовательная реформы, реформа здравоохранения, разработка земельной реформы.

"Есть много задач в нашем плане действий, но на самом деле ключевые задачи такие: нам необходимо завершить пенсионную реформу, нам необходимо принять закон об образовании, завершить наработку концепции в интересах украинского фермерства относительно земельных отношений, здравоохранение - принятие пакета законопроектов о реформе", - сказал он в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

Премьер отметил, что также приоритетом является улучшение бизнес-климата, продолжение реформы государственной службы.

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Интерфакс-Украина
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