Гройсман назвал ключевые приоритеты на 2-е полугодие

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что ключевыми приоритетами Кабинета министров Украины на второе полугодие 2017 года являются пенсионная, образовательная реформы, реформа здравоохранения, разработка земельной реформы.

"Есть много задач в нашем плане действий, но на самом деле ключевые задачи такие: нам необходимо завершить пенсионную реформу, нам необходимо принять закон об образовании, завершить наработку концепции в интересах украинского фермерства относительно земельных отношений, здравоохранение - принятие пакета законопроектов о реформе", - сказал он в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

Премьер отметил, что также приоритетом является улучшение бизнес-климата, продолжение реформы государственной службы.