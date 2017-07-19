Экономика

12:12 19.07.2017

Гройсман анонсировал разработку новой программы поддержки фермерских хозяйств

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду сообщил о возможности запуска новой целевой программы поддержки фермерства.

"Финансовая поддержка в АПК путем удешевления кредитов (в размере 300 млн грн - ИФ) - это недостаточно, но этот шаг был верным, и мы планируем в августе принять новую программу поддержки фермерства, это даст возможность развивать АПК в малом и среднем сегменте и в сегменте микробизнеса", - отметил премьер министр.

В.Гройсман добавил, что в 2017 году агропроизводители могут получить частичную компенсацию при покупке сельскохозяйственной техники в размере 20% ее стоимости при условии, что уровень локализации производства сложной техники в Украине превышает 35%. На эти цели в 2017 году выделено 550 млн грн, в 2018 году размер господдержки по указанной программе господдержки может вырасти до 1 млрд грн.

По словам премьер-министра, в январе-марте капитальные инвестиции в АПК выросли на 60% - до 10,9 млрд грн, за январь-май экспорт аграрной продукции увеличился на 31,4% и составил $7,5 млрд

Он уточнил, что АПК формирует 12% украинского ВВП, с переработкой - почти 17%, но потенциал этого сектора остается высоким.

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