"Днепрометиз" преобразован из ПАО в ЧАО

Метизное предприятие "Днепрометиз" (Днепр) преобразовано из публичного (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО).

Как сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующие изменения зафиксированы 18 июля текущего года.

При этом напоминается, что решение о смене типа общества приняло общее собрание акционеров компании 24 апреля текущего года.

Как сообщалось, акционеры ПАО "Днепрометиз" 24 апреля 2017 года отозвали наблюдательный совет (НС) из четырех человек, избрав в него пять человек, в том числе переизбрав в него трех членов из предыдущего состава.

При этом акционеры переизбрали на новый срок трех членов НС, ранее входивших в НС - директора по экономике филиала "Метиз" АО "Северсталь Менеджмент" (РФ, Череповец) Андрея Рыжова, начальника управления корпоративных отношений филиала "Метиз" АО "Северсталь Менеджмент" Виталия Палабугина и коммерческого директора филиала "Метиз" АО "Северсталь Менеджмент" Сергея Виноградова как представителя основного акционера.

Из НС выведен Анатолий Фришман, доизбраны директор филиала "Метиз" - генеральный директор ОАО "Северсталь-Метиз" Сергей Ковряков и директор по финансам "Днепрометиза" Ольга Ватруба.

Кроме того, акционеры переизбрали на новый срок всех трех членов ревизионной комиссии, работающих в ПАО "Днепрометиз" бухгалтеров - Лилию Дубовиченко, Ирину Виткину и Елену Гомжину.

"Днепрометиз" по итогам 2016 года получил чистую прибыль 34,730 млн грн, тогда как 2015 год завершил с чистым убытком 60,862 млн грн.

"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей, мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год.

По данным НДУ на конец четвертого квартала 2016 года, в собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) находится 98,6578% акций "Днепрометиза".

Уставный капитал ПАО "Днепрометиз" составляет 83,480 млн грн, номинал акции – 68,08 грн.