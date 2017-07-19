Ограничения в Кодексе ГТС по гарантиям на балансировку газа для банков с активами менее 0,5% активов банковской системы противоречат законодательству - мнение

Ограничения в Кодексе газотранспортной системы (ГТС) Украины на выдачу гарантий банков на балансировку газа для банков с активами менее 0,5% общих активов банковской системы, предусмотренные постановлением №615 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), противоречат банковскому законодательству и должны быть отменены, считает председатель правления РВС Банка Владислав Кравец.

"Банки получают банковские лицензии на основании условий, определенных законом Украины "О банках и банковской деятельности" и нормативных актов Национального банка Украины. Соответственно, ограничения в осуществлении определенного вида банковской операции, в том числе по предоставлению банковских гарантий, может применяться, как мера воздействия, только Нацбанком, а потому НКРЭКУ не является уполномоченным органом на осуществление таких действий", - сказал В.Кравец агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он добавил, что новый критерий по наличию у банка активов, составляющих не менее 0,5% банковской системы Украины, не отражает показателя кредитоспособности банковского учреждения в отношении оператора газотранспортной системы. Тогда как, например, такие экономические нормативы банковских учреждений, как норматив регулятивного капитала (Н1) и норматив адекватности капитала (Н2) объективно показывают состояние финучреждения.

"Таким образом, постановлением №615 НКРЭКУ искусственно создается монополия крупных банков, что само по себе грубо нарушает Конституцию Украины, законодательство Украины в части защиты экономической конкуренции и законодательство о банках и банковской деятельность", резюмировал банкир.

Постановление №615 НКРЭКУ, которым внесены изменения в Кодекс газотранспортной системы в части финансового обеспечения по оплате услуг балансировки газа, вступило в силу с 1 июля 2017 года. Документ предусматривает ряд новых критериев для банковских учреждений по финансовому обеспечению. В частности, требованием к банкам малой и средней группы является наличие активов, которые составляют не менее 0,5% банковской системы Украины.