Экономика

10:56 19.07.2017

Electrolux увеличила чистую прибыль во II квартале на 21%

Шведская Electrolux AB, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей бытовой техники, увеличила чистую прибыль во втором квартале на 21%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 1,31 млрд шведских крон ($157,8 млн) по сравнению с 1,08 млрд крон за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла на 5% - до 31,5 млрд крон с 29,98 млрд крон, в том числе за счет благоприятных курсов обмена валют.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали чистую прибыль компании на уровне 1,23 млрд крон при выручке в 31,5 млрд крон.

Рентабельность Electrolux по операционной прибыли повысилась до 6,2% по сравнению с 5,2% во втором квартале 2016 года.

Как отмечается в отчетности, улучшение показателей было зафиксировано во всех категориях бизнеса компании и в большинстве регионов - за исключением Латинской Америки, где неблагоприятная политическая и экономическая обстановка негативно сказалась на продажах.

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