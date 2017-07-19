Экономика

09:15 19.07.2017

Нефть слабо дешевеет на данных о запасах в США, Brent - выше $48,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду слабо снижаются на данных о запасах топлива в США, сообщает MarketWatch.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 КВ подешевели на $0,12 (0,25%) - до $48,72 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена увеличилась на $0,42 (0,87%), завершив торги на уровне $48,84 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду опустились на $0,12 (0,26%) - до $46,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,38 (0,83%) и закончила день на уровне $46,4 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, нефтяные резервы в США за минувшую неделю увеличились на 1,6 млн баррелей. До этого они снижались две недели подряд. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные показатели министерство энергетики страны опубликует в среду в 17:30 КВ.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагает сокращение резервов нефти на 3 млн баррелей за минувшую неделю.

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