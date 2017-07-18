Экономика

18:32 18.07.2017

Набсовет ПриватБанка привлек McKinsey для разработки стратегии банка

Наблюдательный совет ПриватБанка (Киев) определил McKinsey&Company победителем конкурса по отбору международно признанной компании, которая будет отвечать за разработку стратегии финучреждения.

Как сообщается в пресс-релизе ПриватБанка, помимо разработки рыночной стратегии оптимизации операций банка, которая одновременно обеспечит максимальную ценность для акционера и финансовую стабильность ПриватБанка, McKinsey также предстоит осуществить диагностику финучреждения, оценить его способность восстановить устойчивую бизнес-модель и разработать стратегические варианты дальнейшего развития.

Для разработки вышеупомянутой стратегии McKinsey, в том числе, необходимо будет проанализировать и оценить ландшафт и перспективы банковского сектора, а также уделить особое внимание другим государственным банкам - Ощадбанку, Укрэксимбамку и Укргазбанку.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка, документ должен быть подготовлен в течение восьми недель.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению Национального банка Украины (НБУ) и акционеров ПриватБанка, крупнейшими их которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

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