Экономика

18:23 18.07.2017

Цены на нефть растут на ожиданиях сокращения экспорта Саудовской Аравии

Нефть дорожает в ходе торгов во вторник на сообщении о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность сокращения экспорта на 1 млн баррелей в сутки.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:51 кв подорожали на $0,46 (0,95%) - до $48,88 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,30 (0,65%) - до $46,32 за баррель.

Как сообщила консалтинговая компания Petroleum Policy Intelligence, власти Саудовской Аравии могут в одностороннем порядке снизить экспорт нефти еще на 1 млн б/с для того, чтобы ускорить ребалансировку рынка.

Крупнейшему нефтедобывающему государству в ОПЕК может понадобиться пойти на такой шаг на фоне восстановления добычи в Ливии и Нигерии, освобожденных от участия в соглашении ОПЕК+, невыполнения условий соглашения Ираком и заявлений Эквадора о том, что страна более не может сдерживать добычу из-за плачевного состояния экономики.

Кроме того, участники рынка ждут информации о запасах топлива в США, которая будет обнародована министерством энергетики страны в среду в 17:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают снижения товарных запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 3,5 млн баррелей.

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