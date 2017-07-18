Экономика

17:41 18.07.2017

Товарооборот между Украиной и Японией с начала 2017 года вырос на 40%

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что товарооборот между Украиной и Японией с начала 2017 года вырос на 40%.

В сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины говорится, что В.Гройсман во вторник провел встречу с послом Японии в Украине Шигеки Суми, в ходе которой премьер Украины поблагодарил Японию за всестороннюю политическую поддержку Украины, в частности в вопросе отстаивания территориальной целостности, за участие Японии в проектах по преодолению последствий российской агрессии и предоставление финансовой помощи для проведения реформ.

"Товарооборот между государствами с начала года вырос более чем на 40%", - говорится в сообщении.

В.Гройсман сообщил, что завтра, 19 июля, Кабмин Украины на своем заседании утвердит план мероприятий проведения года Японии в Украине.

"Украина призывает правительство Японии к активизации сотрудничества в экономической сфере и предлагает присоединиться к совместной реализации крупных отечественных инфраструктурных проектов", - сказано в сообщении.

Посол отметил, что Япония заинтересована в ряде совместных проектов - в частности, в энергетической и инфраструктурной сферах, в продолжении проектов по радиационной безопасности и в участии в реализации стратегии реформирования государственных банков.

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