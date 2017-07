Суд отсрочил слушание по иску Коломойского к НБУ о неправомерности национализации ПриватБанка

Окружной административный суд Киева во время заседания во вторник отстрочил слушание по иску Игоря Коломойского к Национальному банку Украины (НБУ), Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), Кабинету министров, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о признании противоправным и отмене решения о национализации ПриватБанка.

Соответствующее решение принято в ответ на соответствующее ходатайство ФГВФЛ, представитель которого заявил, что Фонд гарантирования до настоящего времени не получил ни копии искового заявления, ни постановления об открытии судебного производства.

"Мы узнали о том, что сегодня будет слушание из реестра. Поэтому у нас есть ходатайство об объявлении перерыва в предварительном судебном заседании", - сказал представитель ФГВФЛ.

Суд заслушал другие стороны и согласился удовлетворить ходатайство Фонда.

Во время заседания судья не уточнил дату следующего слушания.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" управляющий партнер юрфирмы "Астерс" Алексей Дидковский, который представлял в суде Нацбанк, претензии истцов, хотя и не были заслушаны во время заседания, в целом сводятся к доказательству неправомерности действий НБУ, а потом ФГВФЛ и Министерства финансов, относительно национализации ПриватБанка.

Представитель НБУ считает претензии истца надуманными.

"Есть обращение бывших акционеров о необходимой поддержке банка – письмо от 16 декабря (письмо бывших акционеров премьер-министру – ИФ) - где это четко и однозначно сформулировано, что и было потом проведено НБУ", - объяснил А.Дидковский.

Как уточнил представитель НБУ, всего в настоящее зарегистрировано около 75 исков бывших собственников ПриватБанка, или связанных с ними лиц, к НБУ и другим госорганам. Вместе с тем, добавил он, эта цифра постоянно растет и вскоре может превысить 100.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими их которых на тот момент были И.Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн. Экс-собственники, по заявлениям Нацбанка и Минфина, взяли на себя обязательство реструктуризировать корпоративный кредитный портфель финучреждения до июля 2017 года.

Кипрская компания Triantal Investments Ltd, ранее являвшаяся одним из крупнейших акционеров ПриватБанка (Киев), обжаловала в суде неправомерность действий Нацбанка и Министерства финансов Украины.

Согласно повестке Окружного административного суда Киева, соответствующий иск будет рассмотрен 27 июля 2017 года. В повестке отсутствует уточнение, относительно каких именно действий подано исковое заявление. Указывается, что ответчиком также является ПриватБанк.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Г. Боголюбов, И. Коломойский и Алексей Мартынов. Доля Г.Боголюбова и И.Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, А.Мартынова – 0,2%.