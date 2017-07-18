Украина и Беларусь за 2 года могут увеличить товарооборот до почти $8 млрд

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко считает, что Украина и Беларусь за два года имеют возможность увеличить товарооборот до почти $8 млрд.

"Прошлый год был удачным у нас... Товарооборот между Украиной и Беларусью вырос на 10,5% по нашей статистике и на 10,8% - по вашей статистике... Это не смотря на то, что прошлый год был годом рецессии", - сказал он после заседания межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества в Киеве во вторник.

При этом зампремьера отметил, что за первые 5 месяцев 2017 года рост товарооборота между странами составил 26,7%.

"Потенциал Украины и Беларуси позволяет нам надеяться в ближайшие, думаю, года два выйти на тот рекордный товарооборот, который был в 2012 году, когда взаимный товарооборот составлял $7,9 млрд, и сегодня все есть предпосылки – и внешние, и внутренние – чтобы это сделать", - сказал В.Семашко.

Он добавил, что Беларусь заинтересована в поставках сельскохозяйственной техники в Украину и понимает необходимость выполнения требований Киева об уровне локализации ее производства.

По словам вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко, сейчас взаимный товарооборот между странами составляет $4,5 млрд.