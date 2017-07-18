Украина хотела бы перейти от получения кредитов к грантовой помощи – Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Украина заинтересована в получении безвозвратной грантовой помощи от международных партнеров, а не кредитов.

"Нам бы не хотелось кредитной помощи, мы ставим на повестку дня вопрос грантовой, то есть безвозвратной помощи в определенных сферах, где мы можем говорить о каких-то, возможно, общих механизмах контроля за использованием средств", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вице-премьер подчеркнула, что вопрос потребности Украины в кредитных средствах сильно зависит от успехов экономики страны. По ее словам, программа макрофинансовой помощи от ЕС заканчивается 4 января 2018 года, но еще рано говорить о новой подобной программе.

Полный текст интервью вице-премьер-министра И.Климпуш-Цинцадзе будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.