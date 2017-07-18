Украина и Грузия рассчитывают на увеличение товарооборота между странами до $1 млрд. минимум

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере, отметив стремление к увеличению товарооборота между двумя странами в ближайшей перспективе до $1 млрд. минимум.

Как сообщает во вторник пресс-служба главы Украинского государства, в ходе государственного визита в Грузию президент Украины провел переговоры с премьер-министром Грузии и выразил благодарность грузинской стороне за "твердую и всестороннюю поддержку Украины и предоставление гуманитарной помощи в реабилитации украинских военнослужащих и оздоровлении детей, пострадавших в результате боевых действий на Донбассе".

В пресс-службе подчеркивают, что П.Порошенко и Г.Квирикашвили отметили важность углубления сотрудничества в многосторонних форматах с целью деоккупации территорий Украины и Грузии.

"Достигнута договоренность объединить усилия в реализации стратегического партнерства между Украиной и Грузией в рамках подписанной в ходе визита Декларации. В частности, речь шла о начале деятельности вновь созданного Украинско-Грузинского Стратегического совета высокого уровня", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба президента Украины подчеркивает, что глава Украинского государства и грузинский премьер обсудили широкий комплекс вопросов повестки дня двусторонних отношений.

"Главное внимание уделялось секторальному сотрудничеству, прежде всего в торгово-экономической сфере. Отмечалось стремление сторон довести в ближайшее время товарооборот между странами по крайней мере до 1 млрд. долларов США", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, стороны положительно оценили работу украинско-грузинского бизнес-форума и отметили важность повышения эффективности деятельности рабочих групп в составе Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.