Продление повышенных пошлин на вывоз лома не будет распространяться на экспорт в страны ЕС

Принятый Верховной Радой закон о продлении на год повышенной пошлины на вывоз лома черных металлов в размере EUR30/тонна не будет распространяться на экспорт в страны-члены Европейского Союза, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе,

"По металлолому ситуация такова: даже в течение действия дополнительной пошлины в EUR30/тонна экспорт в страны ЕС осуществлялся в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-Ес с пошлиной EUR9,5/тонна", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вице-премьер отметила, что повышенная пошлина не применялась ранее, не будет применяться и теперь, поскольку Соглашение об ассоциации является международным договором и имеет большую юридическую силу, чем внутренний закон. Таким образом, данный закон не нарушает нормы зоны свободной торговли.

Как сообщалось, 13 июля 2017 года Верховная Рада пролонгировала действие повышенной вывозной пошлины на лом черных металлов в размере EUR30/тонна еще на один год.

Полный текст интервью вице-премьер-министра И.Климпуш-Цинцадзе будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе