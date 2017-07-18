Транзитный газопровод "Союз" полностью возобновил работу после планового ремонта

Транзитный газопровод "Союз" возобновил работу на полную мощность после планового ремонта, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Союз" заработал на полную мощность после плановых ремонтных работ. Постоянные планово-профилактические ремонтные работы на транзитных магистральных газопроводах делают нашу ГТС надежной и прогнозируемой для партнеров. Ожидаем увеличения объема транзита на 20%", - говорится в сообщении НАК на Facebook.

Как сообщалось, с 11 по 13 июля 2017 года оператор украинской ГТС проводил шестой в текущем году комплекс планово-профилактических и ремонтных работ (ППР) на транзитных магистральных газопроводах. Этот комплекс включал проведение ППР по газопроводу "Союз", а также предусматривал выполнение огневых работ с присоединением технологической перемычки между выходом компрессорной станции (КС) "Заднипровская" и КС "Кременчуг".

В связи с ремонтом было согласовано отключение участка магистрального газопровода "Союз" и снижение объема транзита российского газа через территорию Украины. На период проведения работ прием природного газа в украинскую ГТС из РФ ограничивался до 230 млн куб. м в сутки (через ГИС Суджа), а транспортировка голубого топлива к европейским странам (через ГИС Берегово, Теково, Ужгород) – до 220 млн куб. м в сутки.