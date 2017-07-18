"Укрэнерго" через несколько недель объявит тендер по закупке трансформаторного оборудования

НЭК "Укрэнерго" через несколько недель намерена объявить тендер по закупке трансформаторного оборудования на общую сумму около EUR65 млн, сообщил журналистам глава компании Всеволод Ковальчук во вторник в Киеве.

"Буквально через несколько недель ожидается объявление нового крупного тендера. Закупка будет проводиться по международным правилам", - сказал он.

В.Ковальчук отметил, что финансироваться закупка будет, в частности, за кредитные е средства KFW.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности