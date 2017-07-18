Экономика

12:56 18.07.2017

Оснований для продления чрезвычайных мер в энергетике нет – глава "Укрэнерго"

Оснований для продления чрезвычайных мер в энергетике в настоящее время нет, сообщил журналистам глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в Киеве во вторник.

"Срок действия чрезвычайных мер в энергетике завершился. Сейчас нет законодательных оснований для его продления", - констатировал он.

В.Ковальчук уточнил, что в июне утратил силу закон, на основании которого такие чрезвычайные меры могли вводиться.

"Кроме того, на сегодня особой необходимости в чрезвычайных мерах нет. Электростанции, у которых мало угля на складах и сами не заявляются (к включению – ИФ), а те, у которых антрацита достаточно, они сейчас востребованы", - сказал он.

Глава "Укрэнерго" добавил, что теоретически необходимость в введении чрезвычайных мер в энергетике может возникнуть в октябре.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Украине создадут консультационный совет премьер-министров

Ущерб компаний от кибератак по всему миру в 2016 году составил $450 млрд

В ГП "Антонов" опровергают сообщения СМИ о якобы выделении "Авиалиний Антонова" из состава предприятия

Украинская сторона подготовила единую позицию в переговорах с Ryanair

В Крым завезли еще две турбины Siemens

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрэнерго" через несколько недель объявит тендер по закупке трансформаторного оборудования

Кандидатуру нового руководителя УААСП предложит набсовет - МЭРТ

Комитет ТЭК планирует предложить две компромиссные кандидатуры в номинационную комиссию по отбору членов НКРЭКУ

"Параллель" восстановила поставки топлива в пострадавшую от обстрелов боевиками Ольгинку

"Укрнафта" пересмотрит планы по бурению из-за непродления спецразрешений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5776.html
РЕКЛАМА