Оснований для продления чрезвычайных мер в энергетике нет – глава "Укрэнерго"

Оснований для продления чрезвычайных мер в энергетике в настоящее время нет, сообщил журналистам глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в Киеве во вторник.

"Срок действия чрезвычайных мер в энергетике завершился. Сейчас нет законодательных оснований для его продления", - констатировал он.

В.Ковальчук уточнил, что в июне утратил силу закон, на основании которого такие чрезвычайные меры могли вводиться.

"Кроме того, на сегодня особой необходимости в чрезвычайных мерах нет. Электростанции, у которых мало угля на складах и сами не заявляются (к включению – ИФ), а те, у которых антрацита достаточно, они сейчас востребованы", - сказал он.

Глава "Укрэнерго" добавил, что теоретически необходимость в введении чрезвычайных мер в энергетике может возникнуть в октябре.