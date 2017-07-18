Комитет ТЭК планирует предложить две компромиссные кандидатуры в номинационную комиссию по отбору членов НКРЭКУ

Комитеты Верховной Рады по ТЭК и ЖКХ планируют предложить в номинационную комиссию по отбору членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) экспертов отрасли Святослава Павлюка и Глеба Вишневского, сообщила депутат Наталья Кацер-Бучковская ("Народный фронт").

"Будем предлагать фракциям, будем отстаивать в зале Верховной Рады. Процесс не простой, должна быть политически нейтральная кандидатура, которая с одной стороны поддерживалась бы общественностью, с другой стороны – политическими фракциями и депутатами", - сказала она на брифинге в Киеве во вторник.

По ее словам, соответствующие кандидатуры должны быть предложены Верховной Раде для голосования в сентябре.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 23 марта 2017 года утвердил план ротации председателя и членов НКРЭКУ, согласно которому увольнению в срок не позднее шести месяцев со дня вступления в силу закона об НКРЭКУ подлежат Юрий Голляк и Владимир Евдокимов; в срок не позднее 12 месяцев – Виктория Морозова и Борис Циганенко; в срок не позднее 18 месяцев – Руслан Машлякивский и председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк. В конце мая президент уволил Ю.Голляка и В.Евдокимова с должности членов НКРЭКУ.

Члены НКРЭКУ будут отбираться номинационной комиссией в составе пяти человек: двоих представителей делегирует президент, двоих – парламент (от комитета ТЭК и комитета ЖКХ), одного – Кабинет министров.

Глава НКРЭКУ будет избираться членами комиссии на закрытом голосовании, переизбрание главы – каждые два года после утверждения первого состава комиссии.

При этом Верховная Рада Украина провалила уже два голосования о назначении членов номинационной комиссии по отбору членов госрегулятора.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.