В Украине создадут консультационный совет премьер-министров

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил создать консультационный совет премьер-министров, куда войдут бывшие главы правительств Украины.

"Я сразу беру инициативу в свои руки и предлагаю создать Консультативный совет премьер-министров соответствующим протокольным решением", - сказал он в ходе торжественного заседания Кабинета министров Украины по случаю 100-летия правительства Украины во вторник.

В совет по согласию будут входить бывшие премьеры.