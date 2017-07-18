Экономика

12:30 18.07.2017

В Украине создадут консультационный совет премьер-министров

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил создать консультационный совет премьер-министров, куда войдут бывшие главы правительств Украины.

"Я сразу беру инициативу в свои руки и предлагаю создать Консультативный совет премьер-министров соответствующим протокольным решением", - сказал он в ходе торжественного заседания Кабинета министров Украины по случаю 100-летия правительства Украины во вторник.

В совет по согласию будут входить бывшие премьеры.

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