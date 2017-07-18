"Укрнафта" пересмотрит планы по бурению из-за непродления спецразрешений

Инвестиционный комитет ПАО "Укрнафта" заморозил проект разведочного бурения на Великобубновском месторождении в Сумской области из-за нерешенности вопроса с продлением специального разрешения, срок действия которого заканчивается 24 декабря 2019 года.

Как сообщила пресс-служба "Укрнафты", проект предусматривал завершение бурения новой разведочной скважины №119-Г глубиной 3 тыс. метров со среднесуточным дебитом 23 тонн нефти в сутки.

По словам исполнительного вице-президента по корпоративной стратегии и развитию "Укрнафты" Джонатана Поппера, этот проект мог окупиться только через три года.

Как сообщалось, "Укрнафта" с начала 2017 года остановила добычу на шести месторождениях в Сумской и Львовской областях из-за непродления специальных разрешений на недропользование по ним. В 2017 году истекает срок действия девяти лицензий "Укрнафты", в 2018 году – 27-ми, в 2019 году – еще 22-х.

Госгеонедр отказывается продлевать эти лицензии, ссылаясь на наличие налогового долга "Укрнафты". В свою очередь, в компании считают, что Госгеонедр игнорирует вступившее в законную силу судебное решение, в соответствии с которым наличие налогового долга не является основанием для отказа в выдаче или продлении лицензии. По мнению компании, такие действия являются незаконными, поэтому "Укрнафта" обратилась в суд.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.