Ущерб компаний от кибератак по всему миру в 2016 году составил $450 млрд

Компании во всем мире потеряли около $450 млрд в 2016 году из за кибератак, говорится в исследовании страхового рынка Lloyd`s of London.

Специалисты корпорации попытались спрогнозировать масштаб экономических потерь от воз┐можных глобальных кибератак при нескольких сценариях. В докладе приводятся усредненные цифры, так как реальный масштаб последствий от подобных атак просчитать сложно, отмечается в документе.

Согласно исследованию, при одной атаке на провайдеров облачного сервиса и их клиентов, которая приведет к перебоям работы предприятий, мировая экономика может потерять от $4,6 млрд. Если речь идет о крупной атаке, этот показатель может составить $53,1 млрд. Если кибератака продлится долго и будут поражена сеть большей части организаций, то ущерб может достигнуть $121,4 млрд.

Если при атаке будет заражена компьютерная сеть, которой пользуются компании по всему миру, ущерб для экономики может составить от $9,7 млрд до $28,7 млрд.

Страховкой покрываются лишь 7 17% потерь от этих киберрисков, отмечается в докладе.

"Поскольку киберугроза растет, спрос на киберстрахование увеличивается. Команда Lloyd`s of London оценивает, что глобальный рынок киберстрахования составляет $3 3,5 млрд", - говорится в докладе. Премии страховщиков по киберстрахованию в 2016 году увеличились на 35% по сравнению с 2015 годом.

Lloyd's of London работает более чем в 200 странах и территориях мира.