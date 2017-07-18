Доля использования ТЭС Украины в I полугодии углей газовой группы составила 76,5%

Доля использования углей газовой группы тепловыми электростанциями (ТЭС) Украины в январе-июне 2017 года составила 76,5%, сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.

Согласно прогнозной структуре топлива на 2017 год, ожидаемое потребление ГК ТЭС углей газовой группы в текущем году составляет 18 млн 244,7 тыс. тонн (76,2%), антрацитовой – 5 млн 701,5 тыс. тонн (23,8%).

Д.Вовк также напомнил, что в 2013 году доля потребления ГК ТЭС углей газовой группы составила 51,1%, антрацитовой – 48,9%.

Как сообщалось, ГК ТЭС Украины по итогам 2016 года потребили 28 млн 833,5 тыс. тонн угля, в том числе газовой группы – 17 млн 697,3 тыс. тонн (доля – 61,4%), антрацитовой – 11 млн 136,1 тыс. тонн (38,6%).