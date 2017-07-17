Украина в I полугодии нарастила выпуск труб более чем на четверть

Основные трубные предприятия Украины в январе-июне 2017 года увеличили производство труб из черных металлов на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 500,2 тыс. тонн, в том числе в июне выпущено 93,8 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении "Укртрубопром", в том числе предприятия объединения за шесть месяцев увеличили производство труб на 34,6% - до 335,4 тыс. тонн, выпустив в июне 64,4 тыс. тонн.

Так, Харцызский трубный завод (Донецкая обл.), находящийся на НКТ, в январе-июне 2017 года произвел 3,4 тыс. тонн труб (в марте-июне простаивал), тогда как за шесть месяцев 2016 года - 2,8 тыс. тонн.

Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за отчетный период возрос на 64,4% - до 121,5 тыс. тонн (в июне произведено 25,9 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" зафиксировано снижение на 10,6%, до 47,2 тыс. тонн (9,4 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" нарастил производство на 46,2%, до 139,2 тыс. тонн (25,8 тыс. тонн).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) нарастил выпуск труб на 12,3% - до 11,4 тыс. тонн (1,3 тыс. тонн). "Сентравис" сохранил производство на уровне 8,8 тыс. тонн нержавеющих труб (1,2 тыс. тонн).

Завод "Трубосталь" увеличил производство на 15,4%, до 1,5 тыс. тонн (0,3 тыс. тонн), "ЮТиСТ" увеличил на 84,6%, до 2,4 тыс. тонн труб (0,5 тыс. тонн).

Не входящий в объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича нарастил выпуск труб на 65,6% - до 72,7 тыс. тонн труб (в июне – 13,3 тыс. тонн), но сократил "Коминмет" - на 11,4%, до 92,1 тыс. тонн (16,1 тыс. тонн).

Луганский трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе Луганского трубного завода, по неофициальным данным, в январе-июне по-прежнему простаивал.

ООО "АГ Сталь" (ранее - совместное предприятие "Секонд ЛТД", Мариуполь Донецкой обл.) в январе-июне также простаивало.

Как сообщалось, основные трубные предприятия Украины в 2016 году сократили производство труб из черных металлов на 0,5% по сравнению с 2015 годом - до 848 тыс. тонн, в том числе предприятия "Укртрубопрома" сократили производство на 10% - до 552,3 тыс. тонн.

При этом ХТЗ в 2016 году произвел 19,2 тыс. тонн труб, тогда как в 2015-м - 67 тыс. тонн. "Интерпайп-НТЗ" снизил выпуск на 4,2%, - до 159 тыс. тонн, на "Интерпайп НМТЗ" зафиксирован рост на 5%, до 105 тыс. тонн. "Интерпайп Нико Тьюб" снизил производство на 8,9%, до 222,5 тыс. тонн.

ДТЗ в 2016 году нарастил выпуск труб в 2,1 раза - до 23,5 тыс. тонн, "Сентравис" снизил производство на 11%, до 17 тыс. тонн нержавеющих труб. Завод "Трубосталь" в прошлом году снизил производство на 10% - до 2,7 тыс. тонн, "ЮТиСТ" - нарастил до 3,4 тыс. тонн с 2,7 тыс. тонн.

Не входящие в объединение "Укртрубопром" ММК им. Ильича в 2016 году нарастил выпуск труб на 42,6% - до 88,4 тыс. тонн труб, "Коминмет" - на 17,3%, до 207,1 тыс. тонн.

ЛТПЗ и ООО "АГ Сталь" в 2016 году простаивали.