Рудник "Евраз-Сухая Балка" в I полугодии сократил добычу руды на 16,5%

Рудник "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), проданный в мае компанией "Евраз" группе DCH бизнесмена Александра Ярославского, в январе-июне 2017 года сократил производство товарной железной руды на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 1,091 млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в июне рудник произвел 261 тыс. тонн товарной руды.

Как сообщалось, предприятие в 2016 году сократило производство товарной железной руды на 8,8% - до 2,564 млн тонн (в 2015-м - 2,810 млн тонн).

Рудник "Евраз Сухая Балка" (группа DCH намерена на внеочередном собрании акционеров 31 июля сменить название предприятия) - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине, специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахта "Юбилейная" и шахта им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел.

"Евраз-Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%).

Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. Его выручка в 2016 году составила $145 млн, EBITDA - $26 млн.

По состоянию реестра собственников на 29 мая 2017 года, компании Kadish Limited (Кипр) принадлежит 99,419301% акций в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).

Компания Berklemond Investments Ltd, входящая в группу DCH А.Ярославского, приобрела Kadish Limited.

Уставный капитал ЧАО "Евраз-Сухая Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции – 0,05 грн.