Украинская сторона подготовила единую позицию в переговорах с Ryanair

Украинская сторона, придя к консенсусу, подготовила единую позицию для дальнейших переговоров с ведущим европейским лоу-кост - авиаперевозчиком Ryanair (Ирландия) о полетах в страну, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" участник переговоров, директор Офиса привлечения инвестиций Даниэль Билак после совещания в Кабинете министров в понедельник.

Он не привел подробностей совещания, отметив, что процесс возобновления переговоров продолжается, для чего осуществляются все необходимые действия.

Ранее пресс-служба правительства отмечала по итогам совещания, что его участники решили продолжить политику активного привлечения лоу-костов в Украину, причем не одной компании, а нескольких, проработать в качестве временного решения предоставление условий для лоу-костов в аэропортах "Борисполь" или "Киев" сроком на один год, а за это время превратить аэропорт "Гостомель" в аэропорт для лоу-кост-перевозчиков. Кроме того, условием привлечения лоу-костов должно стать вхождение перевозчиков в региональные аэропорты Украины.

Премьер-министр Владимир Гройсман, в свою очередь отметил, что "Гостомель" может быть базой и для ирландского лоу-коста и подтвердил необходимость восстановления и завершения переговоров с Ryanair, а также поручил Министерству инфраструктуры проинформировать другие авиакомпании об условиях привлечения перевозчиков в Украине.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

П.Рябикин тогда сообщил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству.

Через два дня, 12 июля В.Гройсман провел специальное совещание с руководством Минифрастурктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропорты Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций", после которого поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) к оценке переговорного процесса Ryanair о полетах в Украину и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.

Также было принято решение обратиться в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) относительно оценки всего хода переговорного процесса на предмет соблюдения законодательства и условий конкуренции. Премьер поручил также возобновить переговорный процесс, к которому совместно с Мининфраструктуры и аэропортом "Борисполь" привлечь главу Офиса привлечения инвестиций Даниэля Билака.

Уже сегодня, 17 июля, в ходе "круглого стола" на тему "Экономика лоу-костов и аэропортов в Украине" П.Рябикин заявил, что решение Ryanair о приостановлении планируемой программы полетов в Украину не является фактом ее прекращения.

"Они приостановили свою программу полетов, это не означало их прекращение. Поэтому я скажу, что это форма продолжения переговоров с компанией, надо к этому относиться достаточно спокойно. Мы в рабочем процессе, и все переговоры ведь идут не за столом, а в формате переписки и уточнения деталей соглашения", - сообщил он.

Кроме того, ранее, в пятницу, 14 июля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о готовности Ryanair возобновить переговоры с Украиной, а 17 июля в эфире телеканала "Интер" он заявил, что переговоры о начале работы Ryanair могут быть завершены в течение нескольких недель, и выразил надежду, что компания начнет работу в Украине в текущем году.