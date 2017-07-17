Экономика

15:35 17.07.2017

Бюджет Днепропетровской области за полгода перевыполнен на 13%

За шесть месяцев в бюджет Днепропетровской области поступило 9,7 млрд грн - почти на 13% больше запланированного, сообщил журналистам глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

"Днепропетровская область уже ощущает результаты децентрализации, которую инициировал президент Украины Петр Порошенко. В областной и местные бюджеты только за полгода поступило на 1,1 млрд грн больше, чем мы планировали. Дополнительные средства используем, в частности, на развитие социальной инфраструктуры - ремонт дорог, школ, садиков", - рассказал В.Резниченко.

Города области перевыполнили план на 528,7 млн грн и заработали 6,3 млрд грн. На 107,8 млн грн больше бюджетных планов получили районы - почти 780 млн грн. На 61,7 млн грн больше запланированного заработали объединенные громады - их бюджет пополнился на 524,6 млн грн.

На сегодняшний день Днепропетровская область заработала больше всего средств среди регионов Украины. В пересчете на одного жителя этот показатель составляет 2,5 тыс. грн, тогда как в среднем по стране - 1,7 тыс. грн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Гройсман предлагает превратить аэропорт в Гостомеле в базу для лоу-костов, включая Ryanair

Приостановление программы полетов Ryanair в Украину не означает ее прекращения

Совет ЕС утвердил дополнительные торговые преференции для украинской продукции АПК

Украина при поддержке ЕС спрогнозирует варианты использования ПХГ на следующие 20 лет

НБУ опасается увеличения инфляции из-за чрезмерного повышения пенсий и зарплат

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил механизм проведения проверок в сфере семеноводства

Порошенко посетил флагман украинских ВМС "Гетман Сагайдачный" и встретился с командой миноносца ВМС США "Керни"

Цена продажи э/э в ОРЭ в первой декаде июля увеличилась на 6,8%

ФГВФЛ продолжает выплаты средств вкладчикам банка "Хрещатик"

Доллар стабилен в паре с евро

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА