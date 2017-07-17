Бюджет Днепропетровской области за полгода перевыполнен на 13%

За шесть месяцев в бюджет Днепропетровской области поступило 9,7 млрд грн - почти на 13% больше запланированного, сообщил журналистам глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

"Днепропетровская область уже ощущает результаты децентрализации, которую инициировал президент Украины Петр Порошенко. В областной и местные бюджеты только за полгода поступило на 1,1 млрд грн больше, чем мы планировали. Дополнительные средства используем, в частности, на развитие социальной инфраструктуры - ремонт дорог, школ, садиков", - рассказал В.Резниченко.

Города области перевыполнили план на 528,7 млн грн и заработали 6,3 млрд грн. На 107,8 млн грн больше бюджетных планов получили районы - почти 780 млн грн. На 61,7 млн грн больше запланированного заработали объединенные громады - их бюджет пополнился на 524,6 млн грн.

На сегодняшний день Днепропетровская область заработала больше всего средств среди регионов Украины. В пересчете на одного жителя этот показатель составляет 2,5 тыс. грн, тогда как в среднем по стране - 1,7 тыс. грн.