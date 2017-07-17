Экономика

16:23 17.07.2017

Цена продажи э/э в ОРЭ в первой декаде июля увеличилась на 6,8%

Средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) ее производителями в первой декаде июля 2017 года возросла на 6,8% по сравнению с третьей декадой июня – с 929,98 до 993,06 грн/МВт-ч, свидетельствуют данные ГП "Энергорынок".

По его данным, средняя цена продажи ГК ТЭС за 1-10 июля составила 1656,83 грн/МВт-ч (+13,1% к 20-30 июня), "Энергоатома" – 482,74 грн/МВт-ч (+0,1%), ГЭС – 1136,4 грн/МВт-ч (+66,4%), ТЭЦ и др. – 1985,08 грн/МВт-ч (-0,6%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 5620,61 грн/МВт-ч (-5,1%).

Доля НАЭК "Энергоатом" в общей структуре отпуска электроэнергии в ОРЭ за 1-10 июля составила 61,58% по сравнению с 59,66% в третьей декаде июня, доля ГК ТЭС –28,02% (30,42%), ТЭЦ и других станций – 4,2% (3,61%), ГЭС – 4,46% (4,76%) "зеленых" – 1,74% (1,55%).

В ГП отмечают, что увеличение цены продажи электроэнергии в ОРЭ производителями в первой декаде месяца, в частности, связано с ростом регулирующих коэффициентов, которые используются для определения цен за рабочую мощность и маневренность для ГК ТЭС.

Цена покупки электроэнергии в ОРЭ за указанный период для поставщиков по регулируемому тарифу (ПРТ) увеличилась на 0,8% – с 1070,88 до 1079,46 грн/МВт-ч, для поставщиков по нерегулируемому тарифу (ПНТ) – на 3,1%, с 1305,51 до 1346,35 грн/МВт-ч.

Доля ПРТ в общем объеме продажи э/э с ОРЭ за первую декаду июля составила 86,79% (2 млрд 692,739 млн МВт-ч), ПНТ – 13,21% (409,918 млн кВт-ч).

Как сообщалось, средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) производителями в прошлом году (декабрь 2015 к декабрю 2016) возросла на 35,8% – с 741,1 до 1006,13 грн/МВт-ч. В частности, средняя цена продажи ГК ТЭС в декабре-2016 составила 1669,80 грн/МВт-ч (+70,7% к декабрю-2015), "Энергоатома" – 512,62 грн/МВт-ч (+20,5%), ГЭС – 696,9 грн/МВт-ч (-16,7%), ТЭЦ и др. – 1548,82 грн/МВт-ч (-6,5%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 4001,84 грн/МВт-ч (+19,4%).

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