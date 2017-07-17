"Нафтогаз" намерен заключить новые рамочные договора с Trafigura и Vattenfall

НАК "Нафтогаз Украины" намерен заключить новые рамочные договора о поставке и приеме природного газа с компаниями Trafigura Trading (Europe) Sarl и Vattenfall Energy Trading GmbH (Германия).

Как сообщает компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, наблюдательный совет НАК уже согласовал подписание таких договоров.

Ориентировочная стоимость рамочного договора с Trafigura – 100,9 млрд грн, с Vattenfall – 105,9 млрд грн. Эти цифра равна совокупной стоимости всех индивидуальных договоров, которые могут подписываться к рамочному соглашению.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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