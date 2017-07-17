Экономика

15:13 17.07.2017

Запорожский ЖРК в I полугодии сократил добычу железной руды на 7,2%

Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, Днепрорудное Запорожской обл.) в январе-июне 2017 года сократил добычу железной руды, по оперативным данным, на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 2,021 млн тонн, что составляет 100,1% от плана.

Как сообщается в информации пресс-центра комбината, среднее содержание железа в руде в первом полугодии составило 61,22%, или 101,3% от запланированного, отгружено потребителям 2 млн 95,754 тыс. тонн продукции (97,7%).

В июне добыто 370,2 тыс. тонн руды (100,1% от запланированного) с содержанием железа 61,15% (101,1%), потребителям отгружено 381,795 тыс. тонн руды, что составляет 95,3% от запланированного.

"По объективным причинам допущено отставание по отгрузке", - констатируется в информации планово-экономического отдела комбината.

В свою очередь генеральный директор ЗЖРК Михаил Короленко уточнил корпоративной газете, что снижение отгрузки продукции связано с нехваткой подвижного состава, однако коммерческая служба предпринимает меры для ликвидации отставания.

Как сообщалось, ЗЖРК в 2016 году сократил добычу железной руды, по оперативным данным, на 4% по сравнению с 2017 годом – до 4,512 млн тонн с 4,701 млн тонн в 2015 году.

ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения и производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине - "Запорожстали".

По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 2016 года, основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, меткомбинат "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.

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