Экономика

14:59 17.07.2017

Польская PESA выиграла у львовского "Электронтранса" торги на поставку 40 трамвайных вагонов Киеву

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna выиграла торги на поставку Киеву 40 ед. низкопольных 26-метровых трамваев, предложив их за 1 млрд 813, 199 млн грн при ожидаемой сумме закупки 1,946 млрд грн.

Согласно завершившемуся в понедельник аукционе в системе электронных закупок ProZorro, второй участник аукциона – украинско-немецкое СП "Электронтранс" (Львов) предложило трамвайные вагоны за 1 млрд 813,2 млн грн и не снижало цену в ходе торгов, а PESA первоначально предлагала их за 1 млрд 846,416 млн грн.

Как сообщалось, Киев в начале апреля текущего года объявлял первый тендер на поставку 40 трамвайных вагонов на 1,96 млрд грн, однако в конце мая торги были отменены, поскольку м на участие в них заявку подала только польская Pesa.

В то же время СП "Электронтранс" в середине июня победило в торгах на поставку Киеву семи низкопольных 30-метровых трамвайных вагонов длиной за 301 млн грн

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